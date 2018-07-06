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    В Японии из-за непогоды объявлен уровень "особой тревоги"

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Главное метеорологическое управление Японии объявило "особое предупреждение" для префектур Хиросима, Окаяма и Тоттори на юго-западе главного японского острова Хонсю, а также для префектур Фукуока, Нагасаки и Сага на острове Кюсю в связи с ливневыми дождями и вызванными ими паводками и оползнями, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    К настоящему времени указания эвакуироваться получили более 570 тысяч человек в 17 из 47 префектур страны.

    С 2013 года в Японии стала действовать новая шкала предупреждения населения об опасности на случай природных катаклизмов. Уровень "особой тревоги" означает приближение стихийного бедствия, которое происходит не чаще одного раза в несколько десятков лет, и может повлечь за собой жертвы. 

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