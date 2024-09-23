В Японии из-за ливней погибли шесть человек

В префектуре Исикава на западе острова Хонсю в Японии в результате сильных дождей погибли шесть человек.

В префектуре Исикава на западе острова Хонсю в Японии в результате сильных дождей погибли шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

Двое из них погибли в тоннеле Накая, который оказался заблокирован после оползня. Всего в тоннеле находились 12 человек, 10 были спасены.

Сообщается, что связь потеряна со свыше 100 населенными пунктами.

В результате обрушившихся 21 сентября на Японию осадков значительнее всего пострадали поселок Ното и города Вадзима и Судзу. По информации синоптиков, за последние два дня в Вадзиме выпало более 540 мм осадков, что стало рекордом с 1975 года.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Судзу и Ното без водоснабжения и электроэнергии остались более 1,7 тыс. домов. В Вадзиме с отключениями воды столкнулись 6,2 тыс. домов. Кроме того, в некоторых районах префектуры Исикава наблюдаются проблемы со связью.