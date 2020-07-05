В Японии из-за ливней погибли 18 человек, есть пропавшие

По крайней мере, 18 человек погибли и еще семь числятся пропавшими без вести на юго-западе Японии, на который обрушились ливневые дожди, приведшие к разливам рек, оползням и затоплению обширных территорий.

По крайней мере, 18 человек погибли и еще семь числятся пропавшими без вести на юго-западе Японии, на который обрушились ливневые дожди, приведшие к разливам рек, оползням и затоплению обширных территорий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское общественное телевидение.

Еще один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Большинство жертв - постояльцы дома престарелых в поселке Кумамура (префектура Кумамото), который оказался затопленным из-за разлива реки. Прибывшие на место спасатели смогли извлечь тела 14 человек.