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В Японии из-за холодов вторые сутки без водоснабжения остаются 10 тыс. домов

В Японии из-за холодов вторые сутки без водоснабжения остаются 10 тыс. домов По крайней мере 10 тыс. жилых домов в японской префектуре Исикава вторые сутки остаются без водоснабжения из-за сильных морозов и снегопадов, обрушившихся на этот регион Японии.
Другие страны
28 января 2023 г. 15:00
В Японии из-за холодов вторые сутки без водоснабжения остаются 10 тыс. домов

По крайней мере 10 тыс. жилых домов в японской префектуре Исикава вторые сутки остаются без водоснабжения из-за сильных морозов и снегопадов, обрушившихся на этот регион Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что порядка 10 тыс. домов в пяти городах и поселках префектуры остаются без водоснабжения после того, как холода повредили водопроводные трубы. Устранение неисправностей осложняется тем, что многие утечки и повреждения труб образовались в пустующих домах, которых в этих городах и поселках насчитывается около 1,5 тыс. Доступ к трубам также затрудняется обильным слоем снежных осадков.

К ликвидации последствий были подключены подразделения Сил самообороны страны, которые вместе с волонтерами доставляют пресную воду местным жителям. Сейчас в этом регионе Японии держится минусовая температура, однако уже на следующей неделе синоптики обещают потепление до +11 градусов Цельсия.

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