В Японии из-за дождей пропали без вести 22 человека

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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Японии на юго-западном острове Кюсю из-за сильных дождей без вести пропали 22 человека и один погиб, cообщает Report со ссылкой на Mainichi.

В связи с чрезвычайной ситуацией приказ о срочной эвакуации или рекомендации эвакуироваться получили 556 тысяч жителей префектур Асакура и Фукуока.

Ранее сообщалось, что на японском острове Кюсю из-за проливных дождей, которые отрезали жителей населенных пунктов от дорог. Поступают сообщения об унесенных потоком людях и машинах. В городе Хита водой смыло железнодорожный мост.