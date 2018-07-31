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    В Японии из-за аномальной жары за неделю погибло 39 человек

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В Японии за прошлую неделю из-за сильной жары погибло по меньшей мере 39 человек, ещё 3,7 тысячи жителей страны попали в больницу с тепловыми ударами.

    Как передает Report, со ссылкой на "Life.ru", об этом говорится в заявлении японского Главного пожарного управления.

    Больше всего жара заставила страдать жителей центральных и западных районов страны.

    Отмечается, что в горной префектуре Гифу в минувшие выходные было зарегистрировано выше 39°C, что является рекордным показателем за лето. А в Токио даже утром температура не опускается ниже 33 градусов.

    Среди всех госпитализированных большинство является людьми пожилого возраста.

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