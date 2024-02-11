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В Японии испытают реактор АЭС, способный остановиться при отключении электроснабжения

В Японии испытают реактор АЭС, способный остановиться при отключении электроснабжения Агентство по атомной энергии Японии проведет испытание реактора АЭС нового типа, который способен самостоятельно остановить работу в случае аварийного отключения электроснабжения.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 09:06
В Японии испытают реактор АЭС, способный остановиться при отключении электроснабжения

Агентство по атомной энергии Японии проведет испытание реактора АЭС нового типа, который способен самостоятельно остановить работу в случае аварийного отключения электроснабжения.

Как передает Report, об этом сообщила газета Yomiuri.

Высокотемпературный газоохлаждаемый реактор, который в конце марта станет объектом эксперимента, в ходе испытания выйдет на уровень 100% нагрузки. Температура внутри него достигнет 1 000 градусов Цельсия. Согласно плану, гелий, используемый для охлаждения реактора, после отключения электроснабжения начнет естественным образом рассеивать тепло, что приведет к безопасному снижению температуры объекта.

Эксперимент будет проводиться в контролируемых условиях, исследователи смогут прекратить его в случае нештатной ситуации.

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