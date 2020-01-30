В Японии группа туристов попала под лавину

Группа иностранцев, предположительно из Франции, попала под лавину на одном из горнолыжных курортов на японском острове Хоккайдо, передают местные СМИ.

По данным телеканала Asahi, инцидент произошел около 16 часов по местному времени (11:00 по Баку). В зоне схода лавины оказалась группа из восьми человек. Официального подтверждения национальной принадлежности пока нет. Один турист находится без сознания.

Одному из группы удалось самостоятельно спуститься с горы. Еще шестеро также находятся в безопасности, ведутся спасательные работы. Правительство Японии создало центр по сбору информации при кризисном штабе в офисе премьер-министра.

Как отмечается в сообщении, все восемь человек занимались так называемым "бэккантри" - восхождением пешком в горы, где отсутствуют подъемники и централизованные трассы, а затем спускались на сноуборде или горных лыжах.