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В Японии гроздь винограда продали за рекордную сумму

В Японии гроздь винограда продали за рекордную сумму Гроздь винограда редкого сорта "римский рубин" была в пятницу продана на аукционе в японском городе Канадзава (префектура Исикава) за рекордные 1,4 млн иен (12,7 тыс долларов США).
Другие страны
16 июля 2021 г. 07:57
В Японии гроздь винограда продали за рекордную сумму

Гроздь винограда редкого сорта "римский рубин" была в пятницу продана на аукционе в японском городе Канадзава (префектура Исикава) за рекордные 1,4 млн иен (12,7 тыс долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что уже третий год подряд на аукционе в Канадзаве бьется рекорд стоимости грозди "римского рубина". В этом году ее купил владелец сети японских супермаркетов на Тайване.

Отметим, что "Римский рубин" выведен японскими селекционерами в 2008 году. Его алые покрытые тонкой кожицей ягоды сопоставимы по размерам с шарами для пинг-понга, а их сочная мякоть насыщена сладостью, которая характерна для этого сорта. Согласно стандартам, доля сахара должна составлять не менее 18% от содержимого плодов элитного винограда. Поэтому в Японии "римский рубин" пользуется особой популярностью среди любителей сладких деликатесов.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada bir salxım üzüm 12,7 min dollara satılıb

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