В Японии гроздь винограда продали за рекордную сумму

Гроздь винограда редкого сорта "римский рубин" была в пятницу продана на аукционе в японском городе Канадзава (префектура Исикава) за рекордные 1,4 млн иен (12,7 тыс долларов США).
Отмечается, что уже третий год подряд на аукционе в Канадзаве бьется рекорд стоимости грозди "римского рубина". В этом году ее купил владелец сети японских супермаркетов на Тайване.
Отметим, что "Римский рубин" выведен японскими селекционерами в 2008 году. Его алые покрытые тонкой кожицей ягоды сопоставимы по размерам с шарами для пинг-понга, а их сочная мякоть насыщена сладостью, которая характерна для этого сорта. Согласно стандартам, доля сахара должна составлять не менее 18% от содержимого плодов элитного винограда. Поэтому в Японии "римский рубин" пользуется особой популярностью среди любителей сладких деликатесов.