В Японии госпитализированы около 40 детей после пожара в школе

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Не менее 40 детей были госпитализированы с признаками отравления угарным газом в результате возгорания в одной из начальных школ в японской префектуре Осака, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Пожар возник в помещении школьной кухни. Предполагается, что возгорание началось из-за оставленной на включенной плите сковороды с маслом.

Все пострадавшие дети находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает.