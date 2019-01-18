В Японии госпитализированы около 40 детей после пожара в школе

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Не менее 40 детей были госпитализированы с признаками отравления угарным газом в результате возгорания в одной из начальных школ в японской префектуре Осака, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Пожар возник в помещении школьной кухни. Предполагается, что возгорание началось из-за оставленной на включенной плите сковороды с маслом.
Все пострадавшие дети находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости