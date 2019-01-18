 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Японии госпитализированы около 40 детей после пожара в школе

    Предполагается, что возгорание началось из-за оставленной на включенной плите сковороды с маслом

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Не менее 40 детей были госпитализированы с признаками отравления угарным газом в результате возгорания в одной из начальных школ в японской префектуре Осака, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Пожар возник в помещении школьной кухни. Предполагается, что возгорание началось из-за оставленной на включенной плите сковороды с маслом. 

    Все пострадавшие дети находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi