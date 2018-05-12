 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Японии госпитализировали около 20 человек после ДТП с школьным автобусом

    Лобовое столкновение школьного автобуса и микроавтобуса произошло в южной префектуре Окинава

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ ДТП с участием школьного автобуса произошло на юге Японии в субботу.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

    По данным местного пожарного управления, выполняющего также роль МЧС, лобовое столкновение школьного автобуса с микроавтобусом произошло в городе Урума (южная префектура Окинава). Сообщается, что госпитализированы 18 человек, включая водителей транспортных средств и находившихся в автобусе учеников старших классов.

    Водитель микроавтобуса находится без сознания. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi