В Японии госпитализировали около 20 человек после ДТП с школьным автобусом

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ ДТП с участием школьного автобуса произошло на юге Японии в субботу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным местного пожарного управления, выполняющего также роль МЧС, лобовое столкновение школьного автобуса с микроавтобусом произошло в городе Урума (южная префектура Окинава). Сообщается, что госпитализированы 18 человек, включая водителей транспортных средств и находившихся в автобусе учеников старших классов.

Водитель микроавтобуса находится без сознания. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.