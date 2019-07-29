В Японии госпитализировали более 400 человек за сутки из-за жары

Более 400 человек госпитализированы за сутки с тепловым ударом из-за жары в Японии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, наибольшее число госпитализированных в столице страны Токио, здесь в больницы были доставлены 121 человек.

Большое число госпитализированных с тепловым ударом также зафиксировано в префектурах Аити (94 человека), Канагава (49 человек), Тиба (37 человек) и Мияги (33 человека).

По данным Главного метеорологического агентства Японии, столбики термометров в ряде регионов страны поднялись выше 35 градусов. В частности, в префектуре Иватэ воздух прогрелся до 37 градусов, в Киото – до 36,5 градуса. Температура в Токио в понедельник составила 33,7 градуса.