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В Японии эвакуировали около 200 тыс. человек из-за угрозы оползней и наводнений

В Японии эвакуировали около 200 тыс. человек из-за угрозы оползней и наводнений В Западной Японии около 200 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться в субботу, 2 ноября, после предупреждения властей об угрозе оползней и наводнений под влиянием остаточных явлений тропического шторма "Конг-рей".
Другие страны
2 ноября 2024 г. 12:11
В Японии эвакуировали около 200 тыс. человек из-за угрозы оползней и наводнений

В Западной Японии около 200 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться в субботу, 2 ноября, после предупреждения властей об угрозе оползней и наводнений под влиянием остаточных явлений тропического шторма "Конг-рей".

Как сообщает Report со ссылкой на Arab News, японское метеорологическое агентство сообщило о сильных дождях с грозами в Западной Японии, вызванных теплым и влажным воздухом, отчасти из-за "Конг-рей".

"Город Мацуяма выпустил предупреждение высшего уровня, призвав 189 552 жителей десяти его районов эвакуироваться и обеспечить свою безопасность. Хотя эвакуация не была обязательной, такие предупреждения в Японии обычно выдаются, когда вероятность катастрофы чрезвычайно высока", - говорится в информации.

Синоптики предупредили, что оползни и наводнения могут затронуть как западную, так и восточную Японию в течение выходных.

Из-за сильного дождя было также временно приостановлено движение поездов-пуль "Синкансэн" между Токио и южным регионом Фукуока, но позднее они восстановили работу по отложенному графику.

Тропический шторм "Конг-рей" 31 октября обрушился на Тайвань, став одним из самых мощных за последние десятилетия. В Тайване он унес жизни по меньшей мере двух человек и лишил электричества десятки тысяч домохозяйств.

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