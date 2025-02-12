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В Японии эвакуировали 40 человек из отелей, отрезанных от дорог из-за лавин

В Японии эвакуировали 40 человек из отелей, отрезанных от дорог из-за лавин Спасатели эвакуировали 40 человек из гостиниц с горячими источниками в японской префектуре Фукусима, отрезанными после схода лавин ранее на этой неделе.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 09:38
В Японии эвакуировали 40 человек из отелей, отрезанных от дорог из-за лавин

Спасатели эвакуировали 40 человек из гостиниц с горячими источниками в японской префектуре Фукусима, отрезанными после схода лавин ранее на этой неделе.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

Люди были эвакуированы на вертолете и доставлены в город Фукусима, откуда на автобусах желающих перевезли на железнодорожный вокзал.

В настоящее время в гостиницах остаются 22 человека, которые пока отказались от эвакуации. В гостиницах функционируют водоснабжение, газ, а также есть достаточной запас питания и воды.

Утром понедельника в префектуре Фукусима в районе гостиниц с горячими источниками - Цутию-Онсэн - сошла снежная лавина. Погибших и пострадавших нет, но была заблокирована дорога, ведущая к гостиницам. В результате схода лавины около 160 человек - сотрудники гостиниц и постояльцы - оказались отрезаны от дорог и коммуникаций.

Днем того же дня в регионе сошла вторая лавина. Утром среды специалисты начали осмотр склона горы, где сошла лавина, с помощью дронов для оценки начала работ для расчистки дороги.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada qar uçqunu baş verib, hotellərdən 40 nəfər təxliyə edilib

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