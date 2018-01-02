В Японии двое человек скончались, подавившись рисовыми лепешками на праздник

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Баку. 2 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек пострадали в Токио, двое из них скончались, подавившись традиционными для Нового года в Японии клейкими рисовыми лепешками "моти", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Семеро пострадавших были в критическом состоянии, когда их доставили в больницы. Двух пожилых японцев спасти не удалось.

Подобные несчастные случаи десятками происходят в Японии ежегодно, несмотря на то, что местные власти настоятельно призывают, особенно пожилых людей и детей, соблюдать осторожность с "моти". Рекомендуется резать лепешки на мелкие куски и тщательно разжевывать их перед тем, как проглотить.