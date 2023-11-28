В Японии дипломаты РФ оказались в лидерах по неоплаченным штрафам за парковку

Российские дипломаты стали первыми в списке неплательщиков штрафов за неправильную парковку в Японии.

Российские дипломаты стали первыми в списке неплательщиков штрафов за неправильную парковку в Японии.

Как передает Report, об этом сообщают японские СМИ.

За пять лет до 2022 года на автомобилях с дипломатическими номерами посольства России в Токио или одного из ее четырех консульств по всей Японии скопилось 2 338 неоплаченных штрафов за парковку. Это составляет 59% от всех аналогичных случаев с автомобилями дипломатов в данной стране.

На втором месте с большим отрывом идет Китай, у посольства которого скопилось 246 штрафов за неправильную парковку. Далее в списке по убывающей идут диппредставительства Казахстана, Египта, Ирана и Украины.

Общая сумма просроченной задолженности на сегодня неизвестна, но в 2021 году она составляла 268 тыс. долларов в расчете на все иностранные посольства в Японии.

"Мы ожидаем, что все дипломаты будут уважать японские законы", - заявил сотрудник отдела дипмиссий МИД Японии в Азии.

Дипломатический иммунитет, предусмотренный Венской конвенцией, не распространяется на штрафы за парковку. При этом японские власти не могут конфисковывать личное имущество дипломатов, что делает призывы об оплате штрафов в значительной степени безрезультатными.