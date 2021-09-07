В Японии депутата приговорили к четырем годам колонии из-за взяток

Окружной суд Токио приговорил депутата нижней палаты парламента Японии Цукасу Акимото к четырем годам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве.

Окружной суд Токио приговорил депутата нижней палаты парламента Японии Цукасу Акимото к четырем годам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK .

Кроме того, депутата обязали выплатить штраф в размере 7,58 млн иен (около 69 тыс. долларов США). Прокуратура в свою очередь требовала приговорить Акимото к пяти годам тюрьмы.

Депутат, который ранее был членом правящей Либерально-демократической партии, оказался причастен к получению взяток на сумму, соответствующую установленному штрафу. Следствие зафиксировало его контакты с одной из китайских компаний, специализирующихся на игорном бизнесе. Она проявляла активный интерес к участию в создании в Японии казино, которые могли бы действовать в рамках вновь создающихся крупных курортов.

По информации прокуратуры, представители этой компании без декларирования завозили в Японию наличные средства в размере десятков тысяч долларов. Следствие посчитало, что они были переданы депутату в виде взяток. В связи с этим делом арестованы также трое сотрудников китайской компании, пытавшейся получить лицензию на создание казино в Японии.