В Японии число жертв землетрясения достигло пяти

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Число жертв землетрясения в Японии достигло пяти человек,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телекомпания NHK.

Уточняется, что среди погибших — девятилетний ребенок. Ранения и травмы получили 395 человек. В эвакуационных пунктах остаются 1,7 тысячи жителей.

За двое суток, истекших с момента землетрясения, в этом районе зафиксировано 35 афтершоковых толчков.

В понедельник утром в северной части префектуры Осака произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6,1. Очаг залегал на глубине тринадцати километров. Максимальная сила толчков составила шесть по семибальной японской шкале.

Без газа остались более 100 тысяч семей, в 110 тысячах домовладений прекращено электроснабжение. Землетрясение привело к сбоям в работе железнодорожного транспорта. Часть линий метро и городских железных дорог начала открываться лишь спустя 12 часов после подземных толчков. На время были запрещены взлет и посадка самолетов в международном аэропорту Кансай.