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В Японии число жертв пожара в Осаке выросло до 19 человек

В Японии число жертв пожара в Осаке выросло до 19 человек Число жертв пожара в здании в японском городе Осака возросло до 19 человек.
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17 декабря 2021 г. 11:30
В Японии число жертв пожара в Осаке выросло до 19 человек

Число жертв пожара в здании в японском городе Осака возросло до 19 человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство Киодо, при пожаре пострадали 28 человек, из которых 17 мужчин и 11 женщин. Из них 27 находятся в критическом состоянии. Их состояние описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи. Затем появилась информация, что пять из них скончались.

Загорелся 4-й этаж 8-этажного здания в торговом квартале. Там находилась клиника терапевтической и психологической помощи. На месте работали 34 пожарных наряда и 70 машин скорой помощи. Пожар потушен.

09.50

Врачи подтвердили гибель пяти человек в результате пожара в пятницу в офисном здании в городе Осака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, все они погибли от отравления угарным газом. Еще 22 человека находятся в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии сообщают о тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.

Возгорание произошло на четвертом этаже одного из офисных зданий в оживленном квартале недалеко от главного железнодорожного вокзала города. Там находилась клиника. Занятое ею помещение полностью выгорело. Предположительно, посетители и персонал клиники оказались заблокированы и не смогли выбраться наружу.

Сразу после возгорания на место происшествия прибыли более 30 пожарных расчетов. В течение получаса они потушили огонь.

Полиция рассматривает версию поджога. Перед пожаром на месте инцидента был замечен пожилой мужчина в возрасте около 60 лет, который вылил из пакета некую жидкость, после чего случилось возгорание. В настоящий момент сотрудники полиции проверяют, есть ли этот мужчина среди пострадавших.

07.27

По меньшей мере 28 человек пострадали в результате пожара, который произошел в западном японском городе Осака.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

При этом 27 из них находятся в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии сообщают о тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.

Возгорание произошло на четвертом этаже одного из офисных зданий в оживленном квартале недалеко от главного железнодорожного вокзала города. В здании находятся клиника, салон красоты, школа английского языка и несколько офисов.

На место происшествия прибыли более 30 пожарных. К настоящему времени огонь полностью потушен.

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Версия на английском языке Five confirmed dead in Japan office fire
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada güclü yanğın zamanı 28 nəfər xəsarət alıb

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