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В Японии число заразившихся COVID-19 превысило 20 тысяч

В Японии число заразившихся COVID-19 превысило 20 тысяч За сутки в столице Японии COVID-19 подтвердили у 124 человек
Другие страны
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3 июля 2020 г. 17:04
В Японии число заразившихся COVID-19 превысило 20 тысяч

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Японии превысило 20 тысяч, при этом в стране были установлены два антирекорда: впервые за два месяца число инфицированных в Токио за сутки превысило 120 человек, а по стране превысило 200 человек, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Так, по данным на 21.00 пятницы за сутки в столице Японии COVID-19 подтвердили у 124 человек. Второй день подряд суточный прирост инфицированных коронавирусом в столице Японии составляет более 100 человек: накануне было выявлено 107 случаев заражения.

Число выявленных случаев COVID-19 за сутки по всей стране также подскочило до двухмесячного максимума: в пятницу коронавирус подтвердили у 236 человек. Последний раз данный показатель превышал отметку в 200 человек 3 мая.

Общее число заразившихся в стране составило 20 038 человек, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Скончались 990 человек, выздоровели 17 524 человека.

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