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В Японии число заразившихся COVID-19 превысило восемь тысяч человек

​В Японии число заразившихся COVID-19 превысило восемь тысяч человек

Число выявленных случаев COVID-19 в Японии превысило 8 тысяч человек, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK.

Всего за воскресенье было обнаружено 369 новых случаев, из них 166 - в Токио. Общее число зараженных составило       8 004.

Погибли 147 человек. Состояние 125 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели и выписались из больниц 1 353 человека.

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