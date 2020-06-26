В Японии число заразившихся COVID-19 превысило 19 тыс.

Число выявленных новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в Японии впервые за полтора месяца превысило 100 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, при этом больше половины из них выявлены в столице страны Токио.

Общее число зараженных превысило 19 тысяч, свидетельствуют данные агентства Киодо и телеканала NHK.

Так, в пятницу в Токио было выявлено 54 новых случая заражения COVID-19. Всего в стране подтверждены 103 случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся составляет 19 013 человек.