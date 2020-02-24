В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850

Наличие коронавирусной инфекции COVID-2019 было подтверждено еще у 12 человек в Японии, большинство из них находятся в Токио и на северном острове Хоккайдо, передает телеканал NHK со ссылкой на данные, получаемые от властей японских префектур и министерства здравоохранения страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, общее число заболевших по состоянию на вечер понедельника составило 850 человек.

Наибольшее число заразившихся внутри страны в Токио (32 человека), на Хоккайдо (30 человек) и в префектурах Канагава и Аити (по 17 человек).

Среди тех, у кого анализы выявили наличие коронавирусной инфекции, 691 человек – это пассажиры или члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама.

В свою очередь, агентство Киодо сообщило о том, что власти страны уже во вторник могут обратиться к населению с просьбой не устраивать массовые мероприятия в течение последующих двух недель, которые считаются критически важными для предотвращения распространения вируса.