В Японии число заражений "омикрон"-штаммом выросло до 153

Число заражений штаммом "омикрон" в Японии возросло до 153.

Число заражений штаммом "омикрон" в Японии возросло до 153.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Минздрав.

Только за среду на карантинных пунктах в аэропортах было выявлено сразу 68 случаев. Во вторник сообщалось, что общее число заражений этим штаммом в стране за все время с момента обнаружения штамма "омикрон" - 85.

В среду также стало известно, что впервые в Японии было зафиксировано заражение людей, не выезжавших за границу и не контактировавших с выезжавшими. Первые три таких случая - у семьи из трех человек в префектуре Осака. Установить пути заражения не удалось.