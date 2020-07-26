В Японии число случаев COVID-19 превысило 31,3 тысячи

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, превысило 31,3 тысячи человек.
Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, за сутки в стране были выявлены 825 новых случаев COVID-19.
По данным телеканала NHK, наибольшее число новых заражений подтверждено в Токио (239 человек) и Осаке (141 человек). Также значительный рост числа инфицированных наблюдается в префектурах Аити (80 человек) и Фукуока (90 человек).
За все время эпидемии скончались 1 011 человек. Состояние еще 66 пациентов оценивается как тяжелое. Выздоровел 22 421 больной.