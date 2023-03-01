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В Японии число самоубийств среди детей достигло рекордного уровня

В Японии число самоубийств среди детей достигло рекордного уровня Число самоубийств среди детей в Японии в 2022 году выросло по сравнению с 2021-м и достигло рекордного уровня.
Другие страны
1 марта 2023 г. 08:55
В Японии число самоубийств среди детей достигло рекордного уровня

Число самоубийств среди детей в Японии в 2022 году выросло по сравнению с 2021-м и достигло рекордного уровня.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.

За прошлый год 512 школьников совершили суицид, это на 39 человек больше показателей 2021 года. При этом порог в полтысячи в год был превышен впервые.

Министр образования Кэйко Нагаока дала указания муниципальным комитетам по образованию приложить усилия для выявления опасных признаков у детей, которые могут свидетельствовать о желании совершить самоубийство.

Кроме того, Нагаока призвала наладить связь с родителями, так как дети должны знать, что рядом будет взрослый, способный прийти на помощь.

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Версия на английском языке Child suicides in 2022 likely reached record high in Japan

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