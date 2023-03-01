В Японии число самоубийств среди детей достигло рекордного уровня

Число самоубийств среди детей в Японии в 2022 году выросло по сравнению с 2021-м и достигло рекордного уровня.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
За прошлый год 512 школьников совершили суицид, это на 39 человек больше показателей 2021 года. При этом порог в полтысячи в год был превышен впервые.
Министр образования Кэйко Нагаока дала указания муниципальным комитетам по образованию приложить усилия для выявления опасных признаков у детей, которые могут свидетельствовать о желании совершить самоубийство.
Кроме того, Нагаока призвала наладить связь с родителями, так как дети должны знать, что рядом будет взрослый, способный прийти на помощь.