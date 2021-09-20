О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей

В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей Число пожилых людей старше 65 лет в Японии впервые достигло 36,4 миллиона человек - это рекордные 29,1% всего населения
Другие страны
20 сентября 2021 г. 09:26
В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей

Число пожилых людей старше 65 лет в Японии впервые достигло 36,4 миллиона человек - это рекордные 29,1% всего населения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, статистические данные обнародовало министерство общенациональных дел страны к Дню почитания старости, который отмечается сегодня в Японии и является выходным.

По доле пожилых Япония занимает первое место в мире.

За год численность пожилого населения возросла на 220 тысяч человек.

Среди мужского населения страны пожилые занимают 26%. Доля пожилых среди женщин Японии уверенно приближается к одной трети – 32%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada yaşlıların sayı rekord səviyyəyə çatıb
Версия на английском языке Japan’s elderly population hits record high

Самое важное

Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
18 сентября 2021 г. 16:19
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
18 сентября 2021 г. 16:17
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
18 сентября 2021 г. 10:56
Сегодня в Шуше начинается международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Сегодня в Шуше начинается международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 08:24
Судебное заседание по делу генерала Мовлама Шихалиева пройдет в октябре
Судебное заседание по делу генерала Мовлама Шихалиева пройдет в октябре
17 сентября 2021 г. 17:45
Шуша выдвинута на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году
Шуша выдвинута на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году
17 сентября 2021 г. 16:20
В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов
В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов
17 сентября 2021 г. 15:09
Вильям Гаджиев будет переведен в изолятор Пенитенциарной службы
Вильям Гаджиев будет переведен в изолятор Пенитенциарной службы
17 сентября 2021 г. 14:38
Минобразования: Изучаем вопрос прибытия в Азербайджан студентов из Афганистана
Минобразования: Изучаем вопрос прибытия в Азербайджан студентов из Афганистана
17 сентября 2021 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi