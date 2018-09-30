В Японии число пострадавших при тайфуне "Трами" превысило 80 человек

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Число пострадавших из-за шквалистого ветра, вызванного прохождением мощного тайфуна "Трами" на юге Японии, выросло до 84, еще один человек числится пропавшим без вести.

Как сообщает Report, об этом передает телеканал NHK.

Ранее сообщалось о 71 пострадавшем. Поступают сообщения о паводках, перевернутых автомобилях, сорванных крышах домов и поваленных деревьях. Рекомендации или приказ об эвакуации передали более чем 4,3 миллиона человек. Без электроэнергии остаются десятки тысяч домов.