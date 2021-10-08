В Японии число пострадавших после землетрясения возросло до 52

Число пострадавших в результате произошедшего в четверг землетрясения магнитудой 5,9 в столичном регионе Японии возросло до 52.

Число пострадавших в результате произошедшего в четверг землетрясения магнитудой 5,9 в столичном регионе Японии возросло до 52.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями при министерстве по административным делам и коммуникациям страны.

Большинство пострадавших получили ушибы и ссадины в результате падений во время подземных толчков, однако есть несколько человек с серьезными травмами - переломами или сильными повреждениями из-за упавшей мебели. Наибольшее число пострадавших приходится на соседние с Токио префектуры Сайтама и Тиба.

К настоящему времени движение на большинстве железнодорожных веток столичного региона и веток метро восстановлено. Однако практически повсеместно отмечены сбои и опоздания в движении транспорта, на станциях выстроились очереди длиной в сотни метров. Во время утреннего часа пик на линии не вышли более 140 поездов, что помешало вовремя прибыть на место почти 130 тыс. человек.