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В Японии число пострадавших после землетрясения возросло до 52

В Японии число пострадавших после землетрясения возросло до 52 Число пострадавших в результате произошедшего в четверг землетрясения магнитудой 5,9 в столичном регионе Японии возросло до 52.
Другие страны
8 октября 2021 г. 07:59
В Японии число пострадавших после землетрясения возросло до 52

Число пострадавших в результате произошедшего в четверг землетрясения магнитудой 5,9 в столичном регионе Японии возросло до 52.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями при министерстве по административным делам и коммуникациям страны.

Большинство пострадавших получили ушибы и ссадины в результате падений во время подземных толчков, однако есть несколько человек с серьезными травмами - переломами или сильными повреждениями из-за упавшей мебели. Наибольшее число пострадавших приходится на соседние с Токио префектуры Сайтама и Тиба.

К настоящему времени движение на большинстве железнодорожных веток столичного региона и веток метро восстановлено. Однако практически повсеместно отмечены сбои и опоздания в движении транспорта, на станциях выстроились очереди длиной в сотни метров. Во время утреннего часа пик на линии не вышли более 140 поездов, что помешало вовремя прибыть на место почти 130 тыс. человек.

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Версия на английском языке Over 50 injured after Tokyo struck by 5.9 magnitude earthquake
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada zəlzələ nəticəsində 52 nəfər xəsarət alıb

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