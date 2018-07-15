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    В Японии число погибших из-за наводнений выросло до 216 человек

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии увеличилось до 216 человек, еще 27 человек числятся пропавшими без вести.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные Главного полицейского управления страны.

    анее сообщалось о 209 погибших.

    Наибольшее число погибших зафиксировано в префектуре Хиросима (106 человек), Окаяма (60 человек) и Эхимэ (26 человек). Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK, еще три человека находятся без сознания.

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