В Японии четвертый за два месяца министр подал в отставку на фоне скандала

Министр по делам реконструкции Японии Кэнъя Акиба подал в отставку на фоне скандала, разгоревшегося вокруг его предполагаемых финансовых нарушений.

Министр по делам реконструкции Японии Кэнъя Акиба подал в отставку на фоне скандала, разгоревшегося вокруг его предполагаемых финансовых нарушений.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я принял решение подать в отставку", - заявил он в вторник журналистам в резиденции премьер-министра после вручения соответствующего прошения.

Акибу подозревают в том, что возглавляемые им политические фонды в период с 2011 по 2020 год заплатили за аренду офиса его жене и матери порядка 14 млн иен (около 105 тыс. долларов), а они не задекларировали эти доходы. Кроме того, как утверждается, во время избирательной кампании перед выборами в нижнюю палату парламента в октябре 2021 года он мог нарушить закон, заплатив порядка 200 тыс. иен (около 1,4 тыс. долларов) своим секретарям, чья работа оплачивается государством. Как ожидается, вместо Акибы новым министром по делам реконструкции будет назначен Хиромити Ватанабэ, который ранее уже возглавлял это ведомство.

Решение об отставке связано с намерением правительства обеспечить нормальное функционирование парламента после созыва очередной сессии в январе будущего года. В декабре, когда завершалась внеочередная парламентская сессия, оппозиция во время заседаний часами требовала от самого министра и Кисиды объяснений в связи с нарушениями. В правительстве опасались, что в случае сохранения за министром его поста оппозиция продолжила бы допросы в парламенте, фактически заблокировав его работу.

До Акибы свои посты из-за подозрений в финансовых нарушениях, связей с противоречивой религиозной организацией "Церковь объединения" и неподобающих заявлений покинули министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива, министр юстиции Ясухиро Ханаси и министр по административным делам и коммуникациям Минору Тэрада.