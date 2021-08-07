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В Японии четвертый день обновляется рекорд суточного прироста заражений COVID-19

В Японии четвертый день обновляется рекорд суточного прироста заражений COVID-19 Рекорд суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом обновляется в Японии четвертый день подряд.
Другие страны
7 августа 2021 г. 15:10
В Японии четвертый день обновляется рекорд суточного прироста заражений COVID-19

Рекорд суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом обновляется в Японии четвертый день подряд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

Согласно подсчетам телеканала, в Японии за минувшие сутки было выявлено по крайней мере 15 645 новых случаев инфицирования, что стало новым рекордом. В Токио, по данным столичной администрации, за минувшие сутки было выявлено 4 566 новых случаев заражения.

В пятницу Япония перешагнула барьер в 1 млн заразившихся за все время пандемии. В стране из-за коронавируса зафиксировано 15,2 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 853 тыс. заразившихся, более 750 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.

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Версия на английском языке Japan logs record new coronavirus cases for 4th day in row

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