В Японии цена на золото вновь обновила исторический максимум

Цена на золото в Японии вновь обновила исторический максимум на фоне роста интереса инвесторов к этому активу.

Цена на золото в Японии вновь обновила исторический максимум на фоне роста интереса инвесторов к этому активу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные трейдеров и торгов.

Компания Tanaka Kikinzoku, один из крупнейших в стране производителей и продавцов драгоценных металлов, установила розничную цену за 1 г золота на уровне 9 446 иен ($70,9 по текущему курсу). Последний раз исторический максимум обновлялся 5 апреля. Тем временем стоимость золотых фьючерсов на Токийской товарной бирже во вторник составляет около 8 539 иен ($64,0).

Между тем торги на Токийской фондовой бирже во вторник открылись ростом индексов на фоне ослабления национальной валюты по отношению к доллару. Индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,9%, поднявшись до отметки в 27 882 пункта.

Курс доллара к иене укрепился на 1%, выйдя на отметку в 133,39-133,41 иены за доллар. Главным фактором ослабления национальной валюты стали заявления нового руководителя Банка Японии (центробанк) Кадзуо Уэды, который подчеркнул, что намерен продолжать мягкую кредитно-денежную политику, проводимую на протяжении 10 лет его предшественником Харухико Куродой.