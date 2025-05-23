В Японии цена на рис в апреле продемонстрировала рекордный рост

Цена на рис в Японии в апреле этого года выросла на 98,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цена на рис в Японии в апреле этого года выросла на 98,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством по административным делам и коммуникациям страны.

Рост стал рекордным за все время ведения подобной статистики с 1971 года.

Цена на рис в Японии последовательно росла весь прошлый год из-за плохого урожая, причиной которого стали череда стихийных бедствий и аномальная жара. В качестве еще одного фактора местные наблюдатели называют рост числа туристов, что ведет к повышенному спросу. В начале мая цена на рис в Японии начала снижаться впервые за четыре с половиной месяца, однако его текущая стоимость по-прежнему вдвое выше, чем год назад.

Ситуация с ростом цен на этот продукт уже стоила поста министру сельского хозяйства Японии Таку Это, который неудачно пошутил про то, что он сам никогда не покупал рис, потому что друзья дарят ему его в больших количествах. Новым главой ведомства стал молодой политик Синдзиро Коидзуми, сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми. Он пообещал сделать все возможное для снижения цен, назвав свою новою должность "ответственный за рис".