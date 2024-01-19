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В Японии бухгалтеров трех фракций ЛДП обвинили в нарушении финотчетности

В Японии бухгалтеров трех фракций ЛДП обвинили в нарушении финотчетности Токийская прокуратура предъявила обвинения двум бывшим и одному действующему бухгалтеру трех фракций правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии из-за скандала вокруг нарушений финансовой отчетности.
Другие страны
19 января 2024 г. 10:36
В Японии бухгалтеров трех фракций ЛДП обвинили в нарушении финотчетности

Токийская прокуратура предъявила обвинения двум бывшим и одному действующему бухгалтеру трех фракций правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии из-за скандала вокруг нарушений финансовой отчетности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Речь идет о внутрипартийной группе, которую до декабря 2023 года возглавлял японский премьер-министр Фумио Кисида, а также о фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи и группе, которой руководил бывший премьер Синдзо Абэ (1954-2022).

Ранее Кисида заявил о намерении распустить свою фракцию правящей партии ради восстановления доверия населения к политикам. По мнению газеты Yomiuri, соответствующие планы главы правительства могут привести к роспуску и других внутрипартийных групп ЛДП.

Расследование проводится на фоне масштабного скандала вокруг нарушений при сборе политических пожертвований. Партийные фракции в ЛДП традиционно устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на приемы и вечера, которые приобретали в основном представители бизнеса. В некоторых случаях политики превышали квоты и фракции возвращали им разницу между установленной нормой и реально собранными средствами, что не было отражено в финансовой отчетности.

Громкий скандал уже привел к падению рейтингов правительства до отметок ниже 30%.

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Версия на английском языке Accountants of 3 factions of Japan’s LDP accused of violating financial statements

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