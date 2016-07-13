В Японии более 90 тыс. человек рекомендовано эвакуироваться

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В связи с возросшей угрозой оползней и затоплений из-за ливневых дождей, обрушившихся на юго-запад Японии, местные власти рекомендовали эвакуацию 95 тыс. человек на острове Кюсю, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В префектуре Кумамото из-за опасности оползней объявлена эвакуация для 66 тыс. человек. В префектуре Фукуока такую рекомендацию получили 29,8 тыс. человек.

На острове Цусима в префектуре Нагасаки за 48 часов выпали 300 мм осадков.

Синоптики считают, что в ближайшие сутки на острове Кюсю выпадет до 250 мм осадков и предупреждают о возросшей опасности затоплений и оползней на севере острова. Существует опасность возникновения смерчей.