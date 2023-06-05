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В Японии более 40 человек пострадали из-за ливней, трое пропали без вести

В Японии более 40 человек пострадали из-за ливней, трое пропали без вести В результате ливневых дождей на фоне прохождения тайфуна "Мавар" в Японии без вести пропали три человека, трое находятся в критическом состоянии, более 40 человек получили ранения.
Другие страны
5 июня 2023 г. 10:36
В Японии более 40 человек пострадали из-за ливней, трое пропали без вести

В результате ливневых дождей на фоне прохождения тайфуна "Мавар" в Японии без вести пропали три человека, трое находятся в критическом состоянии, более 40 человек получили ранения.

Как передает Report, об этом заявил генсек правительства страны Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио.

Ранее сообщалось о гибели одного человека.

"К этому часу установлена смерть одного человека, относительно еще одного погибшего устанавливается связь его смерти со стихийным бедствием, три человека в критическом состоянии, не удается подтвердить безопасность трех человек, состояние 5 человек, получивших ранения, оценивается как тяжелое, еще 36 человек получили легкие ранения", - сказал он.

Затяжные ливневые дожди прошли с юга на север по восточному побережью Японии в четверг и пятницу на прошлой неделе на фоне продвижения тайфуна "Мавар". В ряде районов за сутки выпало более месячной нормы осадков.

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Версия на английском языке Over 40 people suffer in heavy rains in Japan, three missing

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