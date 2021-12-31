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В Японии более 40 авиарейсов отменили из-за сильных снегопадов

В Японии более 40 авиарейсов отменили из-за сильных снегопадов Авиакомпании отменили около 40 внутренних рейсов в Японии из-за сильных снегопадов, которые идут в ряде префектур на побережье Японского моря.
Другие страны
31 декабря 2021 г. 07:22

Авиакомпании отменили около 40 внутренних рейсов в Японии из-за сильных снегопадов, которые идут в ряде префектур на побережье Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал NHK.

Изменения в расписании в основном затрагивают маршруты между Токио, Ниигатой и Тоямой.

По прогнозам синоптиков, в течение ближайших суток в Ниигате выпадет до 80 см снега. В Нагано высота снежного покрова составит 60 см. Снегопад сопровождается сильным порывистым ветром до 25 м/с. В связи с этим власти предупреждают о риске образования ледяной корки и снежных заносов на дорогах.

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