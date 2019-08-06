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В Японии более 150 авиарейсов отменили из-за тайфуна "Франциско"

В Японии более 150 авиарейсов отменили из-за тайфуна "Франциско"

Японские авиакомпании были вынуждены отменить более 150 авиарейсов из-за тайфуна "Франциско", который во вторник обрушился на юго-западную часть страны. Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что к настоящему времени было отменено порядка 160 внутренних авиарейсов, связывающих юго-западный остров Кюсю с остальными регионами страны. Непогода также вызвала перебои в движении железнодорожного транспорта на юго-западе страны. 

Свыше 15 тыс. человек получили рекомендации об эвакуации.

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