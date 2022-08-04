В Японии более 100 тыс. человек рекомендовано эвакуироваться из-за ливней

Более 100 тыс. жителей нескольких японских префектур на севере и северо-востоке основного острова Хонсю получили рекомендации об эвакуации в связи с угрозами затоплений и оползней из-за ливневых дождей.

Более 100 тыс. жителей нескольких японских префектур на севере и северо-востоке основного острова Хонсю получили рекомендации об эвакуации в связи с угрозами затоплений и оползней из-за ливневых дождей.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Предписания покинуть дома и переместиться в эвакуационные центры касаются некоторых районов в префектурах Ниигата, Ямагата, Аомори, Фукусима.

Дожди стали причиной выхода из берегов нескольких рек. Как заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, при канцелярии премьер-министра создан экстренный штаб по сбору информации о бедствии. Также власти намерены направить в пострадавшие префектуры бойцов Сил самообороны для оказания помощи в ликвидации последствий удара стихии.

В настоящее время из-за ливней в Ямагате не ходят скоростные железнодорожные экспрессы "синкансэн", перекрыты несколько дорог. Затоплено около 100 домов. Также сообщается об отключении электроэнергии в 1,9 тыс. домов в Ниигате.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.