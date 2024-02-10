В Японии более 1,5 тыс. домов остаются без электричества спустя месяц после землетрясений

Порядка 1,6 тыс. домов в Японии на территории полуострова Ното, где в январе произошла серия мощных землетрясений, по-прежнему лишены доступа к электричеству.

Порядка 1,6 тыс. домов в Японии на территории полуострова Ното, где в январе произошла серия мощных землетрясений, по-прежнему лишены доступа к электричеству.

Как передает Report, об этом сообщили власти префектуры Исикава.

Отмечается, что восстановительные работы осложняются последствиями схода оползней, которые заблокировали ряд дорог в пострадавших районах.

Кроме того, около 35 тыс. строений на полуострове Ното все еще остаются без доступа к водоснабжению.

Напомним, что более 1 200 землетрясений произошли в центральной части Японии с 1 января. Сильнее всего пострадала префектура Исикава, расположенная на острове Хонсю. Магнитуда самого мощного из землетрясений достигала 7,6.