В Японии автомобиль врезался в колонну школьников

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ При столкновении с грузовиком и автобусом легковой автомобиль врезался в колонну школьников на обочине дороги, 11 человек пострадали, один ребенок находится в критическом состоянии.

Как передает Report,об этом сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что утром в пятницу в Иокогаме произошло столкновение легкового автомобиля, грузовика и автобуса. Во время столкновения автомобиль выехал на обочину дороги, где в тот момент шла колонна школьников.

В результате наезда 11 детей были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Один ребенок находится в критическом состоянии.

Сообщается, что школа расположена в 500 метрах от происшествия. Администрация школы пока не располагает информацией, известно лишь, что дети обычно направлялись в школу коллективно, формируя группу по месту жительства. Люди в соседних домах слышали громкий звук удара.

Полиция ведет расследование.