В Японии автомобиль врезался в группу школьников

Баку. 27 Августа. REPORT.AZ/ При столкновении легкового автомобиля и такси в Японии одна из машин врезалась в группу школьников, девять человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NHK в субботу.

ДТП произошло в префектуре Хёго. На перекрёстке столкнулись два автомобиля. При столкновении такси отбросило на группу идущих школьников. В результате семь из них пострадали, кроме того травмы получили двое школьников, находившихся в такси.

Пострадавшие школьники доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает. На перекрёстке установлены светофоры, полиция выясняет причины происшествия.