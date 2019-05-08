В Японии автомобиль въехал в толпу детей - ВИДЕО

Автомобиль в результате ДТП врезался в толпу детей в префектуре Сига.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Оцу. Там на перекрестке столкнулись два автомобиль. Одно из транспортных средств, продолжив движение по инерции, врезалось в группу детей детсадовского возраста, стоявшую на тротуаре.

По данным местных спасательных служб, по крайней мере 13 детей были госпитализированы - трое из них находятся без сознания. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.