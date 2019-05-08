В Японии автомобиль въехал в толпу детей - ВИДЕО

Автомобиль в результате ДТП врезался в толпу детей в префектуре Сига.
Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные правоохранительные органы.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Оцу. Там на перекрестке столкнулись два автомобиль. Одно из транспортных средств, продолжив движение по инерции, врезалось в группу детей детсадовского возраста, стоявшую на тротуаре.
По данным местных спасательных служб, по крайней мере 13 детей были госпитализированы - трое из них находятся без сознания. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.
滋賀県警察本部に入った連絡によりますと、午前10時すぎ、大津市大萱の交差点で、十数人の保育園の園児の列に車が突っ込んだということです。— NHKニュース (@nhk_news) May 8, 2019
けが人がいるという情報があり、警察や消防が現場の状況を調べています。https://t.co/UPhThk8Rxk#nhk_news pic.twitter.com/B9wPzhchWr
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