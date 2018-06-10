В Японии автомобиль протаранил супермаркет, 14 раненых - ВИДЕО

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Четырнадцать человек получили в воскресенье ранения различной тяжести, когда автомобиль в городе Сибукава (префектуре Гумма) к северо-западу от Токио протаранил местный супермаркет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Один из пострадавших находится на грани гибели, девять других - также в тяжелом состоянии.

55-летний водитель автомобиля не пострадал. Он арестован на месте происшествия.