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    В Японии автомобиль протаранил супермаркет, 14 раненых - ВИДЕО

    Один из пострадавших находится на грани гибели

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Четырнадцать человек получили в воскресенье ранения различной тяжести, когда автомобиль в городе Сибукава (префектуре Гумма) к северо-западу от Токио протаранил местный супермаркет.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

    Один из пострадавших находится на грани гибели, девять других - также в тяжелом состоянии.

    55-летний водитель автомобиля не пострадал. Он арестован на месте происшествия.

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