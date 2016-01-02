​В Японии автомобильные пробки растянулись на десятки километров

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Автомобильные пробки в десятки километров образовались на основных транспортных магистралях Японии, когда многие японцы начали возвращаться в крупные города после новогодних праздников.

Так, по информации телеканала NHK, уже к 5 утра субботы на магистрали, ведущей к тоннелю Ямато в префектуре Нара, образовалась пробка в 45 км, а в Саитама - в 40 км. Автомобильные заторы длиной до 35 км зафиксированы на магистралях Тохоку и Тюгоку.

Большое скопление людей наблюдается в аэропортах и на железнодорожных вокзалах: многие жители мегаполисов в преддверии новогодних праздников уехали на "малую родину", как правило в деревенскую местность. Билеты на внутренние рейсы и скоростные поезда выкуплены практически полностью.

Официально новогодними праздничными днями в Японии считаются только 1 и 2 января. Однако все больше жителей Страны восходящего солнца начинают отдыхать за несколько дней до Нового года. В последний день года закрыты многие банки, даже служащие госучреждений позволяют себе в этот день работать в сокращенном составе, или не работать совсем.