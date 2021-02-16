В Японии арестовали служащего почты, похитившего 2 млн почтовых марок

В ходе допросов бухгалтер признался в содеянном

Токийская полиция арестовала бывшего главного бухгалтера одного из отделений Почты Японии, который подозревается в краже более 2 млн почтовых марок на сумму около 94 млн иен (почти 891 тыс. долларов). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Следствие полагает, что он занимался и другими финансовыми махинациями.

Как полагают, бухгалтер присвоил средств и ценностей на общую сумму около 270 млн иен (почти $2,6 млн). В ходе допросов он уже признался в содеянном.

Марки бухгалтер похищал при отправке большого количества писем или открыток по заказам, например, крупных компаний. Они отсылались актом без наклеивания марок, которые мошенник потом со скидкой сбывал в специализированные лавки, занимающиеся перепродажей авиационных и железнодорожных билетов, товарных купонов. Вырученные деньги он тратил в основном в ресторанах, а также на покупку дорогих товаров.

Махинации с почтовыми марками вскрылись еще 2018 году, когда бухгалтер был уволен. В прошлом году Почта Японии передала это дело в полицию.