Экс-главу Nissan Карлоса Гона арестовали по новому обвинению

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Специальная следственная группа Токийской прокуратуры вновь арестовала в пятницу бывшего главу франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Решение вынесено по новому подозрению в нарушении юридических обязательств по отношению к корпорации Nissan.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NHK.

По информации телеканала, речь идет о том, что Карлос Гон в качестве главы корпорации мог переписать на нее свои личные потери от финансовых операций на сумму более 1,8 млрд иен (более $16 млн). Таким шагом, как указывает канал, прокуратура пытается помешать освобождению под залог Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли, который также проходит по этому делу.

Карлос Гон и Грег Келли находятся в Токийской тюрьме с 19 ноября, когда они были арестованы по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.