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Японского депутата арестовали по подозрению в даче взяток на выборах

Японского депутата арестовали по подозрению в даче взяток на выборах Сотрудники токийской прокуратуры арестовали депутата нижней палаты парламента Японии Мито Какидзаву, который ранее покинул правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), по подозрению в даче взяток в ходе выборов в одном из районов Токио.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 08:57
Японского депутата арестовали по подозрению в даче взяток на выборах

Сотрудники токийской прокуратуры арестовали депутата нижней палаты парламента Японии Мито Какидзаву, который ранее покинул правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), по подозрению в даче взяток в ходе выборов в одном из районов Токио.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, на допросах депутат отказался признавать свою вину, заявив, что его действия не были попытками дать взятки.

Согласно информации расследования, Какидзава в апреле передал через своих подчиненных около 200 тыс. иен (порядка $1,4 тыс.) членам законодательного собрания токийского района Кото, чтобы они обеспечили поддержку его ставленника на местных выборах.

В связи с этим депутату грозит штраф в размере до 500 тыс. иен (около $3,5 тыс.) или тюремное заключение сроком до трех лет. Сотрудники полиции провели обыски в офисе Какидзавы для сбора возможных улик.

Кроме того, сотрудники токийской прокуратуры 28 декабря провели обыски в офисе депутата верхней палаты парламента от правящей партии Ясутады Оно, который подозревается в получении откатов при сборе политических пожертвований в нарушение правил финансовой отчетности.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada seçkilər zamanı rüşvət verməkdə şübhəli bilinən deputat həbs edilib

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