Японского депутата арестовали по подозрению в даче взяток на выборах

Сотрудники токийской прокуратуры арестовали депутата нижней палаты парламента Японии Мито Какидзаву, который ранее покинул правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), по подозрению в даче взяток в ходе выборов в одном из районов Токио.

Сотрудники токийской прокуратуры арестовали депутата нижней палаты парламента Японии Мито Какидзаву, который ранее покинул правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), по подозрению в даче взяток в ходе выборов в одном из районов Токио.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, на допросах депутат отказался признавать свою вину, заявив, что его действия не были попытками дать взятки.

Согласно информации расследования, Какидзава в апреле передал через своих подчиненных около 200 тыс. иен (порядка $1,4 тыс.) членам законодательного собрания токийского района Кото, чтобы они обеспечили поддержку его ставленника на местных выборах.

В связи с этим депутату грозит штраф в размере до 500 тыс. иен (около $3,5 тыс.) или тюремное заключение сроком до трех лет. Сотрудники полиции провели обыски в офисе Какидзавы для сбора возможных улик.

Кроме того, сотрудники токийской прокуратуры 28 декабря провели обыски в офисе депутата верхней палаты парламента от правящей партии Ясутады Оно, который подозревается в получении откатов при сборе политических пожертвований в нарушение правил финансовой отчетности.