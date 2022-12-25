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В Японии 19 тыс. домов остались без электричества из-за снегопада

В Японии 19 тыс. домов остались без электричества из-за снегопада По меньшей мере 19 тыс. домов лишились доступа к электричеству в префектуре Хоккайдо на севере Японии из-за последствий мощного снегопада, охватившего обширные районы страны.
Другие страны
25 декабря 2022 г. 08:17
В Японии 19 тыс. домов остались без электричества из-за снегопада

По меньшей мере 19 тыс. домов лишились доступа к электричеству в префектуре Хоккайдо на севере Японии из-за последствий мощного снегопада, охватившего обширные районы страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Кроме того, восстановительные работы продолжаются в префектуре Ниигата в центральной части Японии, где без доступа к электричеству остаются порядка 4,8 тыс. домов.

Ранее из-за последствий снегопада погибли по меньшей мере 10 человек, еще 48 получили травмы. Большинство погибших и пострадавших - пожилые люди, которые занимались уборкой снега.

Сильные снегопады шли на побережье Японского моря с конца прошлой недели. В некоторых префектурах, к примеру в Аомори, Ниигате, Фукусиме и Ямагате, высота снежного покрова составила от одного до двух метров, что является рекордно высоким показателем для этого времени года.

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Версия на английском языке Blizzard leaves 19,000 houses without electricity in Japan's north
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